فتحت أبواب مسجد: طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بأمريكا [فيديو]

لقيت طالبة مسلمة، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار.

Hey @realDonaldTrump: hope you’ll retweet & acknowledge efforts of this Muslim American teenager who helped save lives of fellow students when a knife attack/shooting took place at her school in Wisconsin. She unlocked the Mosque to provide students safety.pic.twitter.com/Qq27XqhVDy

— MuslimMarine (@mansoortshams) December 5, 2019