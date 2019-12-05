ضجة على تويتر بعد استضافة سعودي إسرائيلييْن بمنزله (فيديو)

احتفت الخارجية الإسرائيلية باستضافة "مطبّع" سعودي لاثنين من الإسرائيليين بمنزله في الرياض، فيما أثارت الواقعة غضبًا وسخطًا على منصات التواصل الاجتماعي السعودية والعربية.

وأعلن الناشط السعودي محمد سعود عبر حسابه على تويتر، عن استقباله من وصفهم بأصدقاء يهود "عزيزين" في منزله، وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من الأصدقاء اليهود في السعودية للتعرف على حضارتها وتاريخها المميز، وفق تعبيره.

واختتم تغريدته بالقول "قلبي ومنزلي مفتوح للجميع.. أهلا وسهلا بكم"!

يسعدنا أن نرى مضافة السعودي@mohsaud08 الذي زارنا يحتفي بضيوفه من #إسرائيل ولا شك أن هذا نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود .يقال إن السعة في القلوب وان شاء الله المزيد من اللقاءات والتعارف ونرحب بالجميع في ديارنا. والله يديم الكرم🇸🇦🇮🇱 https://t.co/RLOpFhKsWn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019

وأشاد حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، باحتفاء سعود بضيفيه، وعلقت على الزيارة بأنها "نتيجة كسر حواجز الشك التي تم بناؤها على مدى عقود".

كما شارك الحساب في تغريدة أخرى صورًا لسائح يهودي، زار السعودية مؤخرًا وقوبل بترحاب حار من قبل السكان السعوديين، حسب زعم "إسرائيل بالعربية".

بالصور.. قام سائح يهودي بزيارة الى المملكة العربية السعودية مؤخرا، واستقبل بترحيب حار من قبل السكان السعوديين. pic.twitter.com/VskvcjRYmd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 4, 2019

كما احتفى إعلاميون إسرائيليون بالزيارة، وشاركوا روابط لتغطية الزيارة على وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في المقابل، انتفض مغردون سعوديون وعرب عبر تويتر وهاجموا الناشط الذي وصفوه بـ "المطبع السعودي"، وأكدوا أنه لا سلام ولا تطبيع مع الاحتلال الذي اغتصب أرض فلسطين وينتهك مقدساتها ويقتل شعبها. وسخر بعضهم من التغريدة الإسرائيلية باستقبال السكان للسائح اليهودي، إذ لم يظهر في الصورة سوى شخص واحد فقط واعتبروه لا يمثل أبدًا السعوديين.

(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) رفعت الاقلام وجفت الصحف . — مدمن أفكار (@23uQB1OBYyaZPiJ) December 4, 2019

لم يستقبله غير من تبقى من الخيبريون والنضيريون بنوجلدتكم … — السدمي (@KFyFkx4GKCuw5OP) December 4, 2019

الله يحشرهم سوا

😊 — ️ TaReQ |☪ (@Tareq_Gaza) December 4, 2019

لا يوجد إلا واحد مستقبله بالصور 😂😂 — DolphinFriendlyTuna 📱➕🚘=🚫 (@dlphnfrndlytuna) December 4, 2019

العملاء لديكم كثيرين في أنحاء العالم — Noooor Bint Hooooor (@IbinMurshid1) December 4, 2019

هذا النكرة بات "السكان السعوديين"؟ أرجو احترام عقول الناس قبل التغريد. — صادق (@sadikabbara) December 4, 2019

و سيرجعون خيبر للاسرائيليين كذلك كعربون صداقه — عبد الرحمن المعمار (@Qm4cKvosbIzTwqf) December 4, 2019

والله لو اني حصلته كان عطيتة مصروفه مقاس ٤٤ — 🇦🇪أجر أمي وأبي🇸🇦 (@zakaria0002) December 5, 2019

ممكن تشيل علم السعودية بجانب علم اسرائيل وحط بدل عنه صورة الشخص الي جاكم فقط لانه يمثل نفسه. — Alanoud Alfaghom (@ano209) December 5, 2019

الله لا يحيكم يامغتصبون فلسطين — الجحدلي (@05oToTqQhBJ5zHG) December 5, 2019

جميع الصور بالبحرين وصورته بخلفية برج المملكة انظر الى ظل اليهودي وتعرف — محمد عمر (@moh1966omar) December 4, 2019

https://twitter.com/H8gmbHcB5okRcqv/status/1202451412392779776?ref_src=twsrc%5Etfw