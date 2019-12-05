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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس ترمب

5/12/2019

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترمب.

أبرز تصريحات بيلوسي
  • أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير.
  • الرئيس أساء استخدام سلطته من أجل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي الأمريكي من خلال منع مساعدات عسكرية واجتماع  في البيت الأبيض مقابل إعلان عن تحقيق بشأن خصمه السياسي.
  • أفعال الرئيس تعارض القسم الذي أداه عند توليه منصبه بحفظ وصيانة والدفاع عن دستور الولايات المتحدة.
  • ديمقراطيتنا على المحك.
  • الرئيس لم يترك لنا خيارا سوى التحرك بسبب محاولته مرة أخرى إفساد الانتخابات من أجل مصلحته الشخصية.
  • الرئيس انخرط في انتهاك للسلطة مقوضا أممنا القومي ومعرضا نزاهة الانتخابات للخطر.
المصدر : الجزيرة مباشر
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