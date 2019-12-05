شاهد: بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس ترمب

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترمب.
أبرز تصريحات بيلوسي
- أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير.
- الرئيس أساء استخدام سلطته من أجل مصلحته السياسية على حساب الأمن القومي الأمريكي من خلال منع مساعدات عسكرية واجتماع في البيت الأبيض مقابل إعلان عن تحقيق بشأن خصمه السياسي.
- أفعال الرئيس تعارض القسم الذي أداه عند توليه منصبه بحفظ وصيانة والدفاع عن دستور الولايات المتحدة.
- ديمقراطيتنا على المحك.
- الرئيس لم يترك لنا خيارا سوى التحرك بسبب محاولته مرة أخرى إفساد الانتخابات من أجل مصلحته الشخصية.
- الرئيس انخرط في انتهاك للسلطة مقوضا أممنا القومي ومعرضا نزاهة الانتخابات للخطر.