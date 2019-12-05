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سياسة

تحديات الفترة الانتقالية وذكرى الثورة تتصدر اهتمام السودانيين

رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك
5/12/2019

انخرط سودانيون، في نقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه السودان، كما تفاعل ناشطون مع وسم (عام ثورة على ديسمبر).

تحديات الفترة الانتقالية وذكرى الثورة

وناقش سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه السودان، وتفاعل ناشطون سودانيون مع وسمي #عام_ثوره_ديسمبر_الأول و#تحديات_الفتره_الانتقاليه على مواقع التواصل بمناسبة قرب مرور عام على بداية الاحتجاجات السودانية، التي اندلعت يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2018 في عدة مدن سودانية، احتجاجًا على غلاء المعيشة بعد رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

الإنجازات والمطالب

وناقش المدونون عبر الوسمين أبرز ما حققوه خلال العام، وأهم المطالب التي يسعون لتحقيقها.

وحظي إعلان الخارجية الأمريكية عن تعزيز علاقات الولايات المتحدة بالسودان باحتفاء واسع من المدونين، واعتبروه تحديًا خارجيًا مهمًا نجحت فيه الحكومة.

وحددت هيئات ناشطة المطالب التي يريدون تقديمها للحكومة، والمتعلقة بإصلاح مختلف قطاع الدولة، وتشكيل لجان تحقيق تستوفي للمعايير الدولية، بالإضافة لتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة "كافة مجرمي مجزرة الثالث من يونيو" حسب تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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