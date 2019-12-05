"بناتي أمانة في رقبتكم".. رسالة صحفي مصري اعتُقل وزوجته

نقل المحامي والمرشح الرئاسي المصري الأسبق، خالد علي، رسالة مؤثرة عن الصحفي المعتقل حسن القباني، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من سجنه هو وزوجته المعتقلة أيضًا.

وكتب خالد علي، أمس الأربعاء، عبر فيسبوك قائلًا "النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة. قال لي عايز أحمّلك رسالة تقولها لكل الناس (بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم دا)".

رسالة القباني تفاعل معها مئات المصريين، خاصة من لديهم تجربة مشابهة داخل المعتقلات، واعتبروا الرسالة نوعًا من "الوجع والقهر"، وتعاطف المغردون مع طفلتيه، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لهما.

وتحت وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، رصد مغرودن معاناة الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين السلطات في مصر بالإفراج عنه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعادت قوات الأمن المصرية اعتقال القبانى أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير/كانون الثاني 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.