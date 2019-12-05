العراق.. محتجون يغلقون الديوانية ويمنعون المحافظ من الدخول

أغلق محتجون عراقيون، صباح اليوم الخميس، مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى، بحسب مصدر في قيادة الشرطة.

ونقلت الأناضول عن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وعلّقوا لافتات كتب عليها" مغلقة بأمر من الشعب".

وأوضح المصدر أن المتظاهرين منعوا المحافظ زهير الشعلان وجميع الموظفين من الدخول إلى المبنى.

أغلق محتجون، مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى بحسب مصدر في قيادة الشرطة

وقال المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه إن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة وعلقوا لافتات كتب عليها مغلقة بأمر من الشعبhttps://t.co/5OofzqJiaX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 5, 2019

هدوء نسبي

خيم هدوء نسبي على الوضع العام في العاصمة بغداد وساحة التحرير ، المركز الرئيس للمحتجين والتي تجمع فيها محتجون، فيما لا يزال غالبية طلبة المدارس والجامعات مضربون عن الدوام الرسمي.

تشهد محافظات النجف والبصرة وذي قار هدوءًا نسبيا، مع انتشار واسع لقوات الأمن ومسلحي العشائر لتأمين مناطق محيطة بساحات الاعتصام، لمنع "المندسين" من التواجد داخل ساحات التظاهر.

في محافظة ديالى (شرق) أفاد مصدر أمني، أن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم قرب مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة.

عراقيون في ساحة التحرير يحملون صور قتلى الاحتجاجات- 5 ديسمبر

استمرار الاعتصام