البنتاغون يشير إلى عدوان إيراني محتمل وينفي إرسال قوات إضافية للمنطقة

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، ذلك وسط تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونفى البنتاغون على لسان متحدثته أليسا فرح، صحة تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نقلت مساء أمس عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن واشنطن تدرس توسيع وجودها العسكري في المنطقة بما يتضمن إرسال عشرات السفن الحربية ومعدات عسكرية أخرى ونحو 14 ألف جندي، للتصدي لإيران.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجوم في الصيف على ناقلات نفطية، منها هجمات وقعت قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشآت نفطية في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات لكن إيران تنفي ذلك.

إمكانية شن "عدوان إيراني"

قال جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، للصحفيين يوم الأربعاء" ما زلنا أيضا نرى مؤشرات، ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها، على إمكانية شن عدوان إيراني".

لم يوفر رود تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها المخاوف أو عن أي جدول زمني، لكنه أضاف "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".

في ذات الشأن، نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن ثمة معلومات مخابرات خلال الشهر المنصرم تشير إلى أن إيران تحرك قوات وأسلحة في المنطقة.

المسؤولان قالا إنه لم يتضح على وجه التحديد ما الذي تنوي إيران القيام به بهذه التحركات، فيما أوضح أحد المسؤولين أن جزءًا من هذه المخاوف يتعلق بالأنشطة الإيرانية داخل العراق الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة.

صورة أرشيفية لجنود أمريكيين

الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط

نشرت الولايات المتحدة آلافا آخرين من العسكريين والعتاد، بما يشمل القاذفات، في الشرق الأوسط ليكون ذلك عامل ردع في مواجهة ما تصفه واشنطن بسلوك إيران الاستفزازي.

تتزامن تصريحات مسؤول البنتاغون مع احتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في إيران امتدت على مدى أسابيع وشاب بعضها العنف.

امتدت الاضطرابات، التي بدأت في 15 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة وأخذت بعدًا سياسيًا مع مطالبة الشبان والمتظاهرين الذين ينتمون للطبقة العاملة بتنحي النخبة الدينية الحاكمة.

ألقى رجال الدين الذين يحكمون إيران باللوم على "بلطجية" تربطهم صلات بمعارضين في المنفى والأعداء الخارجيين الرئيسيين للبلاد، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

الجنرال الأمريكي كينيث ماكزي في قاعدة عسكرية قرب الرياض-أرشيفية

أمريكا وإيران