البنتاغون يشير إلى عدوان إيراني محتمل وينفي إرسال قوات إضافية للمنطقة

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، ذلك وسط تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونفى البنتاغون على لسان متحدثته أليسا فرح، صحة تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال)، أفاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس إرسال 14 ألف جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نقلت مساء أمس عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن واشنطن تدرس توسيع وجودها العسكري في المنطقة بما يتضمن إرسال عشرات السفن الحربية ومعدات عسكرية أخرى ونحو 14 ألف جندي، للتصدي لإيران.

This reporting by the @WSJ is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/zxswP6sf3B

— Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019