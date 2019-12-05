اتهامات لمحامي نتنياهو "بغسيل الأموال" في صفقة غواصات ألمانية

أعلن المدعي العام الإسرائيلي عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

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وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت في بيان عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.

وزارة العدل قالت في بيان إن ممثلي الادعاء قبلوا توصيات قدمتها الشرطة العام الماضي لتوجيه لائحة اتهام لكل من دفيد شيمرون محامي نتنياهو ودفيد شاران كبير موظفي رئيس الوزراء سابقا والأميرال أليعازر ماروم القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ورجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور، الذي كان وكيلا محليا لمجموعة تيسن كورب.

الوزارة أوضحت إن شيمرون سيتهم بغسل الأموال بينما ستوجه لماروم وجانور تهم إضافة إلى الرشا.

المشتبه بهم نفوا ارتكاب أي مخالفات في القضية المعروفة بـالملف 3000.

الشرطة الإسرائيلية حققت في شبهات فساد بشأن بيع ألمانيا ثلاث غواصات لإسرائيل مقابل حوالي ملياري دولار.

الشرطة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه.

الشرطة ذكر حينها أن نتنياهو غير متهم بهذا الملف، لكن تم استجوابه كشاهد.

المعارضة الإسرائيلية قالت إن نتنياهو دفع باتجاه إبرام صفقة الغواصات، التي لا يجدون مبررا لها، لتعزيز أسهم الشركة التي يملك رئيس الوزراء جزءا منها.

نتنياهو قال إنه اشترى أسهما بقيمة 600 ألف دولار في عام 2007 بناء على نصيحة قريبه من شركة متخصصة في صناعة المعادن "وليس لها علاقة بالغواصات"، قائلا إنه باع الأسهم عام 2010 عندما كان رئيسا للوزراء.

نتنياهو أشار إلى علم السلطات المختصة بالممتلكات والبيع.

وأقر نتنياهو إن البيع حقق ربحا بقيمة 3 ملايين دولار.

وقال ممثلو الادعاء الألمان بعد يومين من المقابلة إنهم يحققون في عملية البيع.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من اعتقال جانور في إسرائيل الذي غير شهادته خلال التحقيق في الشكوك المتعلقة بالفساد حول شراء الغواصات الألمانية.

تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس قال إن نتنياهو ربما ارتكب خيانة من خلال الموافقة على السماح لألمانيا ببيع غواصات مصرية دون علم وزارة الدفاع.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن ألمانيا شاورت إسرائيل قبل تنفيذ هذه الصفقة بحكم العلاقة بين البلدين.

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