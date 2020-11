إيران تؤكد مواصلة برنامجها الصاروخي

قالت إيران إنها مصممة على المضي قدما في برنامجها للصواريخ الباليستية، رافضة اتهامات دول أوربية بامتلاك صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

التفاصيل

Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations

If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5

— Javad Zarif (@JZarif) December 5, 2019