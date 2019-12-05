إيران تؤكد مواصلة برنامجها الصاروخي

قالت إيران إنها مصممة على المضي قدما في برنامجها للصواريخ الباليستية، رافضة اتهامات دول أوربية بامتلاك صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

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إيران قالت إن برنامج الصواريخ الباليستية لأغراض دفاعية ولا صلة له بنشاطها النووي.

مجيد تختروانجي مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة قال في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء".

تختروانجي قال في رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن السفيرة الأمريكية كيلي كرافت، التي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إن أنشطة إيران المتعلقة بمركبات الإطلاق إلى الفضاء والصواريخ "تقع خارج نطاق أو اختصاص القرار 2231 (لعام 2015) ومرفقاته".

ينص القرار على عدم إجراء إيران أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

سفير إيران اتهم في رسالته "الولايات المتحدة باللجوء إلي ذرائع سخيفة مثل شواغل منع الانتشار، وشيطنة التكنولوجيات الحميدة كتكنولوجيا الفضاء التي تعتبر حيوية بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول".

السفير رفض ما وصفه "بادعاءات" فرنسا وألمانيا وبريطانيا في رسالتهم إلى غوتيريش بشأن برنامج إيران الصاروخي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ندد برسالة القوى الأوربية، وكتب على تويتر "خطاب الدول الأوربية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".

ظريف حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على عدم الإذعان "للتنمر الأمريكي".

Latest E3 letter to UNSG on missiles is a desperate falsehood to cover up their miserable incompetence in fulfilling bare minimum of their own #JCPOA obligations If E3 want a modicum of global credibility, they can begin by exerting sovereignty rather than bowing to US bullying. pic.twitter.com/QtfZFnLpO5 — Javad Zarif (@JZarif) December 5, 2019

الرسالة

سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في الأمم المتحدة اتهموا إيران بتطوير صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

سفراء الدول الثلاث قالوا في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن برنامج إيران الصاروخي "لا يتماشى" مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية في 2015.

الرسالة أشارت إلى مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل/ نيسان الماضي لتجربة صاروخ بالستي جديد من طراز شهاب-3 متوسط المدى "قادر من الناحية التقنية على حمل سلاح نووي".

كما أشارت رسالة الدول الأوربية أيضا إلى ثلاث عمليات إطلاق هذا العام، بينها صاروخ بركان-3 المتوسط المدى قام الحوثيون المدعومون من إيران بتجربته في اليمن في الثاني من أغسطس/ آب.

الرسالة قالت إن عمليات الإطلاق تلك كانت "الأخيرة في سلسلة طويلة من التطورات في تكنولوجيا الصواريخ البالستية الإيرانية".

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