إحراق ضحية اغتصاب في الهند وهي في طريقها للمحكمة [فيديو]

قالت الشرطة الهندية إن مجموعة من الرجال أشعلت النار في ضحية جريمة اغتصاب، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي في طريقها إلى المحكمة بشمال الهند، الخميس.

وأضافت الشرطة أن المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب كان ضمن أفراد العصابة التي أحرقت الضحية.

ما فجر موجة من الغضب العارم وشعورا عاما بالخزي والعار إزاء الجرائم ضد النساء.

إحراق ضحية اغتصاب

دى.إس. نيجي، الطبيب بالمستشفى المدني في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، قال إن المرأة التي أُحرقت صباح اليوم في حال حرجة.

الشرطة قالت إن الضحية كانت في طريقها للحاق بقطار في منطقة أوناو لحضور جلسة استماع عندما ألقى عليها الجناة الكيروسين وأشعلوا فيها النار.

فيكرانت فير وهو مسؤول بالشرطة في أوناو قال لرويترز "حسب أقوال الضحية، اشترك خمسة أشخاص في إشعال النار فيها بينهم المتهم في قضية الاغتصاب".

شرطة ولاية أوتار براديش قالت في تغريدة على موقع تويتر إن الرجال الخمسة اعتقلوا.

وثائق الشرطة التي اطلعت عليها رويترز قالت إن المرأة كانت قد قدمت بلاغا لشرطة أوناو في مارس/ آذار تقول فيه إنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 من ديسمبر/كانون الأول 2018.

ضابط الشرطة إس. كيه. بهاجات في لكناو قال إن المغتصب المزعوم سُجن في وقت لاحق، قبل إطلاق سراحه بكفالة الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، احتج آلاف الهنود في عدة مدن إثر تعرض طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 27 عاما للاغتصاب والقتل بالقرب من مدينة حيدر آباد الجنوبية.

ويضغط المحتجون وأعضاء بالبرلمان على المحاكم لسرعة إصدار الأحكام في قضايا الاغتصاب ويطالبون بتغليظ العقوبات فيها.

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