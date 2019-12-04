واشنطن تعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

التفاصيل

أشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق" الذي اتسمت علاقاته مع الغرب بالتوتر.

ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة ستعين سفيرا في الخرطوم بعد موافقة الكونغرس، وأن السودان سيستعيد تمثيله الكامل في واشنطن.

كتب بومبيو على تويتر "هذه خطوة تاريخية لتقوية العلاقات بين البلدين".

أشاد بومبيو في بيان بالحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون بسبب اطلاقها "إصلاحات واسعة".

قال بومبيو إن حمدوك "أظهر التزاماً بمفاوضات السلام مع جماعات المعارضة المسلحة، وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية التي مدتها 39 شهراً".

ويعتبر حمدوك، وهو دبلوماسي ومسؤول سابق في الأمم المتحدة وتلقى تعليمه في بريطانيا، أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام 1985.

ولم يتلق حمدوك ببومبيو أو الرئيس دونالد ترمب نظراً لتواجدهما خارج البلاد.

حمدوك اجتمع مع ديفيد هيل، الرجل الثالث في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء الكونغرس.

تولى حمدوك زمام الأمور في أغسطس/آب بعد أشهر من المظاهرات التي قادها شباب أسقطوا الرئيس السابق عمر البشير وبعده المجلس العسكري الذي حاول البقاء في السلطة.

واندلعت الاحتجاجات بسبب الاستياء من ارتفاع أسعار الخبز وعدد من المشاكل الاقتصادية.

علاقات متوترة