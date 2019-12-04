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واشنطن تعلن استئناف المحادثات مع طالبان في قطر

المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده
المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده
4/12/2019

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيستأنف قريبا المفاوضات مع حركة طالبان.

التفاصيل
  • قال بيان صدر عن الخارجية الأمريكية إنّ زلماي خليل زاد سيتوجه إلى قطر حيث "سيستأنف المباحثات مع طالبان لمناقشة الخطوات التي من شأنها أن تقود إلى  مباحثات أفغانية داخلية وإلى تسوية سلمية للحرب، وبالأخص إلى خفض للعنف يؤدي إلى وقف لإطلاق النار".
  • لم يحدد البيان تاريخ وصول المبعوث الأمريكي إلى قطر.
  • قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الموجود في العاصمة الأفغانية كابل الأربعاء سيجتمع "بممثلى الحكومة الأفغانية ومسؤولين أفغان آخرين لضمان متابعة الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولبحث سبل دعم أنجع لجهد سريع حتى تشارك كافة الأطراف في المفاوضات الأفغانية".
  • كان ترمب أحدث مفاجأة في 7 سبتمبر/أيلول بقطعه المفاوضات المباشرة وغير المسبوقة التي أجراها زلماي خليل زاد مع المتمردين الأفغان طيلة سنة وكانت على وشك التوصل إلى اتفاق بعد 18 عاما من الحرب. وقال ترمب حينها إن المفاوضات "ماتت ودُفنت" .
  • لكن ترمب أعلن الخميس خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان استئناف المفاوضات مع طالبان.
  • قال قادة لحركة طالبان حينها إن الحركة ظلت تعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين كبار في الدوحة منذ مطلع الأسبوع الماضي. وأضافوا أن الحركة قد تستأنف محادثات السلام الرسمية قريبا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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