مجلس النواب الأمريكي يقر قانون الإيغور.. والصين "تنتقده بشدة"

أيد مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء، تشريعًا يلزم إدارة الرئيس دونالد ترمب بتشديد موقفها إزاء حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة.

وأيد 407 أعضاء التشريع مقابل اعتراض عضو واحد في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الصين حتى رغم أن الإجراء أمامه عدة خطوات ليصبح قانونًا ساريًا.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترمب أو يرفضه.

الصين تعارض

اليوم الأربعاء، اعترضت الصين على مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب الأمريكي ويطالب إدارة ترمب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد.

بيجين انتقدت بشدة مجلس النواب الأمريكي لتمريره مشروع القانون والذي من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الإيغور في منطقة شينجيانغ بشمال غربي الصين.

الصين عبّرت عن غضبها الشديد بعد التصويت في مجلس النواب الأمريكي، داعية إياه إلى "تصحيح الخطأ" وعدم "التدخل في الشؤون الصينية الداخلية".

بيان الخارجية الصينية: مشروع القانون يسيء بشكل تعسفي إلى جهود الصين في القضاء على التطرف ومكافحة "الإرهاب" في منطقة شينجيانغ.

وقال البيان إن شينجيانغ شأن داخلي وحثت الولايات المتحدة على منع سريان مشروع القانون، وأضاف أن "الصين سترد وفقًا لتطور الوضع" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

مشروع قانون الإيغور