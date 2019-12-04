لبنان.. رؤساء وزراء سابقون يرون مشاورات تشكيل الحكومة خرقا للدستور

قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار لجنة غير مخولة دستوريًا، يخرق الدستور.

واعتبر رؤساء الوزراء السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، اليوم الأربعاء، إن المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لسعد الحريري، بمثابة، خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور اللبناني.

وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب.

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بيان رؤساء الحكومة السابقين

قال رؤساء الحكومات السابقة في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه "ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستوريًا إنما يساهم أيضًا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

كانت تعليقات من ساسة لبنانيين أمس الثلاثاء تشير إلى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل لاتفاق.

البيان أضاف أن تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافًا بمطالب اللبنانيين، وتجاهلًا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.

استنكر رؤساء الحكومة السابقين ما اعتبروه اعتداء سافرا على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة.

يفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية ملزمة مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أي شخصية لتأليف الحكومة.

اتفاق الطائف هو وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت في 30 أيلول/سبتمبر 1989 في مدينة الطائف السعودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لـ15 عاما.

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