شاهد: مسعف سوري ينتشل عائلة كاملة من أقربائه من تحت الأنقاض

أظهرت عدة مشاهد آثار الدمار الواسع الذي خلفه قصف قوات النظام السوري على مناطق عدة في محافظة إدلب.

وبث الدفاع المدني السوري عبر فيسبوك مقطع فيديو يظهر تأثر مسعف في الدفاع المدني أثناء انتشال عائلة كاملة من أقربائه من تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني السوري على فيسبوك إن طفلة قتلت وأصيب 7 آخرون بينهم 5 أطفال، إثر إلقاء برميل متفجر من طائرة مروحية تابعة للنظام السوري على منازل المدنيين في بلدة بزابور في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

ونشر الصحفي السوري حافظ ترمان مقطع فيديو يظهر مجموعة من المدنيين ينتشلون أطفالا من تحت الأنقاض بعد استهداف منزلهم بغارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال الدفاع المدني السوري على حسابه على فيسبوك إن طفلا قتل متأثراً بجراحه، فيما أصيب 11 آخرون بينهم 4 أطفال، جراء استهداف مدينة سراقب بغارة من الطيران الحربي التابع للنظام السوري مساء اليوم الأربعاء. وأظهر مقطع فيديو انقاذ3 أطفال من تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني إن طائرة حربية أفرغت حمولتها على أحياء متفرقة من المدينة، ما أدى لدمار كبير في منازل المدنيين.

كما بث الدفاع المدني السوري على فيسبوك مقطعاً للحظة استهداف الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة لمدينة كفرنبل جنوب إدلب.

وقال الدفاع المدني إن القصف تسبب بجرح 8 مدنيين بينهم 3 أطفال و3 نساء وألحق أضرارا مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات.