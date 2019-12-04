البث الحي
سياسة

"خونة ومثليون".. تصريحات صادمة لوزير الداخلية تشعل الغضب بالجزائر (فيديو)

4/12/2019

هاجم وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون بعنف من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر"، واصفا إياهم بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون جنسيًا".

التفاصيل
  • بثت قنوات تلفزيونية خاصة تصريحات الوزير، الثلاثاء، الذي كان يتحدث في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، وتم تداولها فورا على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها.
  • الوزير قال "اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حيا لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدًا واحدًا. فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم"، وذلك من دون أن يسمي بشكل صريح أولئك الذين استهدفهم بكلامه.       

  • الوزير تابع: "الشيخ عبد الحميد بن باديس (رائد النهضة الجزائري) قال: لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها وكما قال الشيخ بوعمامة (أحد قادة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي): لو سمعتم رنين الرصاص في قبري فاعلموا أني مازلت في حرب مع الاستعمار الفرنسي".

  • الوزير استطرد: "يجب أن نكون موحدين وأن نعطي درسا في 12 ديسمبر/كانون الأول لإظهار وحدة الشعب الجزائري وحماية استقلالنا".

  • ردًا على لائحة أوربية نددت بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، قال الوزير بلهجة حادة: "نحن لا نريد لأي شخص أن يدخل أنفه في الشؤون الداخلية لنا.. هناك أياد خارجية تريد السوء بالجزائر واستقلالها نقول لهم سنكون بالمرصاد لكم".

https://twitter.com/toujour2n8s/status/1202105148987920384?ref_src=twsrc%5Etfw

لا رجعة
  • في وقت سابق، الثلاثاء، قال قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إن انتخابات الرئاسة "لا رجعة فيه لمشوار ثورة 1954 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم".

  • صالح شدد على أن هذه الانتخابات "ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريري". 

خلفيات
  • تُنظم في الجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع والجيش.

  • تشهد البلاد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 فبراير/شباط، ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية معتبرين أنها تهدف إلى إعادة إنتاج النظام السابق.
  • الخميس الماضي، صادق البرلمان الأوربي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وخلفت موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد وسط اتهامات لباريس بالوقوف وراءها.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
المزيد من سياسة

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

الصحة العالمية: مقاومة المضادات الحيوية لا تقل خطورة عن كورونا

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (روتيرز)

"قذائف صاروخية ورشاشات" في اشتباك عائلي شرقي لبنان (فيديو)

وقعت اشتباكات، اليوم، بين أفراد من عائلتي جعفر وزعيتر في حي الشراونة في بعلبك (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)