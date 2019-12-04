"خونة ومثليون".. تصريحات صادمة لوزير الداخلية تشعل الغضب بالجزائر (فيديو)

هاجم وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون بعنف من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر"، واصفا إياهم بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون جنسيًا".

التفاصيل

بثت قنوات تلفزيونية خاصة تصريحات الوزير، الثلاثاء، الذي كان يتحدث في مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان، وتم تداولها فورا على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أثارت ردود فعل غاضبة بمعظمها.

الوزير قال "اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حيا لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدًا واحدًا. فهم ليسوا منا ونحن لسنا منهم"، وذلك من دون أن يسمي بشكل صريح أولئك الذين استهدفهم بكلامه.

لقد صدمت و شعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية #دحمون . هذا الإنزلاق يصب في خانة الإهانة والابتذال كما يستفز المواطنين ويغذى بغبائه التطرف في المواقف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد و بشدة إلى خطاب التهدئة والعقل. — Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) December 3, 2019

الوزير تابع: "الشيخ عبد الحميد بن باديس (رائد النهضة الجزائري) قال: لو قالت لي فرنسا الاستعمارية قل لا إله إلا الله لما قلتها وكما قال الشيخ بوعمامة (أحد قادة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي): لو سمعتم رنين الرصاص في قبري فاعلموا أني مازلت في حرب مع الاستعمار الفرنسي".

#الرئاسة تستدعي وزير الداخلية #دحمون قاهر العملاء بعد اعطائهم الوصف الدقيق

ذلك امر داخلي وقرار الرئاسة نحترمه

المهم قال كلمته pic.twitter.com/bPpQInZceV — الردع الجزائري (@alrad3dz1) December 3, 2019

الوزير استطرد: "يجب أن نكون موحدين وأن نعطي درسا في 12 ديسمبر/كانون الأول لإظهار وحدة الشعب الجزائري وحماية استقلالنا".

سماهم ب (اشباه الجزايرين) الكلمة التي كنا نبحث عنها منذ مدة#دحمون — Yaakoub (@Yaakoub66423843) December 3, 2019

ردًا على لائحة أوربية نددت بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، قال الوزير بلهجة حادة: "نحن لا نريد لأي شخص أن يدخل أنفه في الشؤون الداخلية لنا.. هناك أياد خارجية تريد السوء بالجزائر واستقلالها نقول لهم سنكون بالمرصاد لكم".

https://twitter.com/toujour2n8s/status/1202105148987920384?ref_src=twsrc%5Etfw

لا رجعة

في وقت سابق، الثلاثاء، قال قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إن انتخابات الرئاسة "لا رجعة فيه لمشوار ثورة 1954 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم".

صالح شدد على أن هذه الانتخابات "ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريري".

🔴 #الجزائر 🇩🇿: وزير الداخلية الجزائري يهاجم المحتجين .. "خونة ومرتزقة وشواذ جنسيًّاً وبقايا استعمار" ✏ ومن المنتظر أن ينظم هذا الوزير الإنتخابات الرئاسية الأسبوع القادم .. بنزاهة وشفافية وحيادية pic.twitter.com/eILximpUCh — H A S S A N 🇲🇦 (@1Meghribi) December 4, 2019

خلفيات

تُنظم في الجزائر في 12 ديسمبر/كانون الأول انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل/نيسان تحت ضغط الشارع والجيش.

على وزير الداخلية تقديم إستقالته الفورية، و إن لم يفعل يجب أن يُقال. تصريح خطير في ظرف سياسي حساس ينم عن اللامسؤولية و الإعتباطية.#الجزائر — Younés Sabeur Chérif (@younessabeur) December 4, 2019