"خونة ومثليون".. تصريحات صادمة لوزير الداخلية تشعل الغضب بالجزائر (فيديو)

هاجم وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون بعنف من وصفهم بـ" أشباه الجزائريين الذين يدعمون ويحرضون على التدخل الدولي في الجزائر"، واصفا إياهم بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون جنسيًا".
لقد صدمت و شعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية #دحمون . هذا الإنزلاق يصب في خانة الإهانة والابتذال كما يستفز المواطنين ويغذى بغبائه التطرف في المواقف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد و بشدة إلى خطاب التهدئة والعقل.
— Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) December 3, 2019
#الرئاسة تستدعي وزير الداخلية #دحمون قاهر العملاء بعد اعطائهم الوصف الدقيق
ذلك امر داخلي وقرار الرئاسة نحترمه
المهم قال كلمته pic.twitter.com/bPpQInZceV
— الردع الجزائري (@alrad3dz1) December 3, 2019
سماهم ب (اشباه الجزايرين) الكلمة التي كنا نبحث عنها منذ مدة#دحمون
— Yaakoub (@Yaakoub66423843) December 3, 2019
https://twitter.com/toujour2n8s/status/1202105148987920384?ref_src=twsrc%5Etfw
🔴 #الجزائر 🇩🇿: وزير الداخلية الجزائري يهاجم المحتجين .. "خونة ومرتزقة وشواذ جنسيًّاً وبقايا استعمار"
✏ ومن المنتظر أن ينظم هذا الوزير الإنتخابات الرئاسية الأسبوع القادم .. بنزاهة وشفافية وحيادية pic.twitter.com/eILximpUCh
— H A S S A N 🇲🇦 (@1Meghribi) December 4, 2019
على وزير الداخلية تقديم إستقالته الفورية، و إن لم يفعل يجب أن يُقال. تصريح خطير في ظرف سياسي حساس ينم عن اللامسؤولية و الإعتباطية.#الجزائر
— Younés Sabeur Chérif (@younessabeur) December 4, 2019