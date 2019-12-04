توثيق مقتل أكثر من 400 وإصابة أكثر من 19 ألفا في مظاهرات العراق

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألف منذ بداية المظاهرات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المسؤولة الأممية عبرت في مداخلة عبر الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي عن الأسف لعدم توقف استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين.

أهم ما جاء في كلمة هينيس-بلاسخارت

خرجت الأحداث عن السيطرة منذ الليلة الأولى للمظاهرات بلجوء السلطات على الفور إلى القوة المفرطة.

الغالبية العظمى من المتظاهرين سلميون بشكل واضح.

الآلاف خرجوا إلى الشوارع مطالبين بلادهم باستخدام امكانياتها بالكامل لصالح جميع العراقيين. ومع ذلك، يدفعون ثمناً لا يمكن تخيله من أجل إسماع أصواتهم.

سقوط القتلى وإصابة الجرحى بأعداد كبيرة وممارسة العنف – بالإضافة إلى إخلاف الوعود لمدة طويلة- عوامل أدت جميعها إلى حدوث أزمة ثقة.

التحقيق الذي أجرته الحكومة في أعمال العنف التي وقعت في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول غير مكتمل.

يجب أن يحاسب الجناة محاسبة كاملة.

من الذي يقوم بتحطيم القنوات الإعلامية؟ ومن الذي يطلق النار على المتظاهرين السلميين؟ ومن الذي يختطف النشطاء المدنيين؟ ومن هم هؤلاء الرجال الملثمون؟ والقناصة المجهولون؟ والجهات المسلحة غير المعروفة؟

إطلاق النار بالذخيرة الحية لم يتوقف بعد، والأسلحة غير المميتة، مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، ما تزال تستخدم بطريقة غير سليمة مما يتسبب في إصابات مروعة أو الوفاة.

ما تزال هناك حالات اعتقال واحتجاز تتم بشكل غير قانوني مثلما تحدث أيضا حالات اختطاف وتهديد وترويع.

إغلاق وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والإنترنت يعزز تصورات الرأي العام بأن لدى السلطات شيئا ما تريد إخفاءه.

لا يمكن التسامح مع كافة أشكال العنف ويجب عدم حرف الانتباه عن مطالب الاصلاح المشروعة.

دون المساءلة والعدالة الكاملتين، سيكون من المستحيل إقناع الناس بأن القادة السياسيين يرغبون بصدق في العمل على اجراء إصلاحات جوهرية.

ليس أمام القادة السياسيين متسع من الوقت، ويجب عليهم ان يرقوا إلى مستوى تحديات هذه اللحظة.

لا يمكن حل الوضع عن طريق كسب الوقت من خلال اللجوء إلى حلول تجميلية أو فرض تدابير قسرية.

هذه الطريقة لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي وانعدام الثقة.

إحاطة الممثلة الخاصة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس-بلاسخارت في اجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في #العراق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد اليوم 3 كانون الأول

بالإنجليزية: https://t.co/KAzqvI9At3

بالعربية: https://t.co/cRtlPJFa9H pic.twitter.com/jY0cR5vhoE — UNAMI (@UNIraq) December 3, 2019

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