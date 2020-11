بعد فيديو السخرية.. ترمب يلغي مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الأطلسي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا ختاميا كان يعتزم عقده عقب انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" بعد أن سخر القادة الآخرون على ما يبدو من جلساته المطولة.

التفاصيل

….When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019