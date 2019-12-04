بعد فيديو السخرية.. ترمب يلغي مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الأطلسي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمرا صحفيا ختاميا كان يعتزم عقده عقب انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو" بعد أن سخر القادة الآخرون على ما يبدو من جلساته المطولة.

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الرئيس الأمريكي أعلن أثناء غداء عمل جمع الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المادية تجاه الحلف "سألغي المؤتمر الصحفي".

ترمب كتب على تويتر قائلا "عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن. لن نعقد مؤتمرا صحفيا في ختام قمة الناتو، لأننا قمنا بالكثير منها خلال اليومين الماضيين".

….When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

كان من المقرر أن يلقي ترمب كلمة للصحفيين بعد محادثات مع نظرائه في حلف الناتو بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الحلف.

الرئيس الأمريكي انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ترمب قال ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في القمة "إنه بوجهين".

ترمب أضاف "أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر… إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة. كندا لديها أموال".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفى في مؤتمر صحفي سخريته مع زعماء دول أخرى بالناتو من ترمب في فيديو تم تسريبه.

الفيديو يظهر قادة كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وهولندا خلال حفل استقبال في قصر بكنغهام في العاصمة البريطانية وهم يسخرون مما بدا أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب طول مؤتمره الصحفي الذي سبق قمة حلف شمال الأطلسي الأربعاء.

كاميرات قصر باكنغهام سجلت الفيديو مساء الثلاثاء قبل القمة التي جرت في واتفورد على مشارف لندن، ورصدته شبكة "سي بي سي" الكندية وأذاعته مع نص مكتوب لحديث القادة، الذين بدوا غير مدركين لعملية التصوير.

في الفيديو يبدو ماكرون وكأنه يروي فكاهة عن اللقاء مع ترمب، بينما كانت الأميرة البريطانية آن ورئيس الوزراء الهولندي يستمعون، إلا أن ماكرون كان يدير ظهره للكاميرا ولم يكن من الممكن سماع ما قاله.

يسمع في الفيديو صوت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يسأل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "ألهذا السبب تأخرت؟".

فتدخل رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو قائلا "لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي استغرق 40 دقيقة على الأقل".

فقال ترودو "نعم نعم لقد أعلن … كان يجب أن تشاهدوا المفاجأة التي ظهرت على وجه فريقه".

المؤتمر الصحفي الطويل جرى في وقت سابق من الثلاثاء قبل اللقاء الثنائي بين ماكرون وترمب على هامش القمة.