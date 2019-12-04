العراق.. إضرام النار مجددا بقنصلية إيران وتكليف رئيس وزراء خلال 15 يوما

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني بأن محتجين أضرموا، النار مساء الثلاثاء في قنصلية إيران بمدينة النجف جنوبي البلاد وذلك للمرة الثالثة في غضون 6 أيام.

وقال ضابط شرطة برتبة نقيب في شرطة النجف – فضل عدم الكشف عن هويته-إن محتجين أضرموا النار مرة أخرى في مقر قنصلية إيران بمدينة النجف.

وأوضح أن المقر كان خاليًا تمامًا عند إشعال النيران به، وأن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

وهذه ثالث مرة يتم فيها إضرام النار بالقنصلية في غضون 6 أيام، حيث أضرم متظاهرون النار فيها قبل يومين، بينما كانت المرة الأولى ليل الأربعاء – الخميس الماضي.

موجة عنف دامية

في أعقاب إضرام النار في القنصلية المرة الأولى، شهدت محافظتا النجف وذي قار، جنوبي البلاد، موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قتل 70 متظاهرًا في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي ميليشيات مجهولة، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

في كربلاء القريبة، قال مصدر طبي في دائرة الصحة الحكومية ل(الأناضول) إن 15 متظاهرًا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، الثلاثاء، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

الملازم أول في شرطة كربلاء هاني الحيدري، قال إن الجرحى سقطوا خلال محاولتهم اقتحام مبنى مجلس محافظة كربلاء وسط المدينة، وأضاف أن قوات الأمن صدت المهاجمين عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

الحيدري أشار إلى أن المتظاهرين يحاولون اقتحام المبنى منذ ليالٍ عدة، موضحًا أن السلطات الأمنية أحاطت بمبنى مجلس المحافظة بالكتل الاسمنتية للحيلولة دون وصول المحتجين إليه.

تكليف رئيس وزراء خلال 15 يوما

في ذات السياق، نشرت وكالة السومرية نيوز ليلة الأربعاء وثيقة صادرة عن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تتضمن مخاطبة الرئيس برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يومًا.

جاء في الوثيقة أنه "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة.. استنادا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلوا بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا".

من جانبها أكدت كتلة (سائرون) أن اليوم الأربعاء سيكون أخر موعد لتقديم الكتل السياسية مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات.

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب عن كتلة سائرون محمود الكعبي أن "كتلة سائرون حضرت اجتماع الكتل السياسية في مقر اللجنة القانونية، وحضره ممثلون عن رئاسة مجلس النواب والأمم المتحدة".

الكعبي أوضح أن "الاجتماع ناقش أهم الأمور الخلافية في قانون الانتخابات ومنها عمر المرشح وعدد أعضاء مجلس النواب وانتخابات الخارج والدوائر المتعددة والنظام الانتخابي".

الاحتجاجات في العراق