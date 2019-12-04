التلفزيون المصري يحذف مداخلة سيدة مع السيسي.. ماذا طلبت منه؟ (فيديو)

حذف التلفزيون المصري مداخلة سيدة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولة له في محافظة دمياط شمال البلاد.

وكان السيسي يستعرض عددا من المشروعات، عندما التقى بصاحبة ورشتين للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، ودار بينهما حوار لعدة دقائق.

وعندما هم السيسي بالانصراف، قال للسيدة إنه مستعد لتلبية أي طلب تحتاجه، فبادرته السيدة بالحديث عن عدم وجود عمل تقوم به الورش في الوقت الحالي. وإنهم يحتاجون بشدة إلى أعمال جديدة.

وقامت قناة التلفزيون المصري على موقع يوتيوب بحذف طلب السيدة من الفيديو الذي نشرته عن جولة السيسي في المحافظة.

شاهد الفيديو قبل الحذف وبعد الحذف.

الفيديو من قناة التلفزيون المصري على يوتيوب.

وكان السيسي يقوم بجولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، خلال افتتاحه عددا من المشروعات، أبرزها مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

"قالت للسيسي.. عايزين شغل.. لأننا في الوقت الحالي معندناش شغل" التلفزيون المصري يحذف سؤال صاحبة الورشة.. شاهد الفيديو قبل وبعد👇 pic.twitter.com/Grivz3JxKp — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) December 4, 2019

وتصدر وسم السيسي أمس الثلاثاء، قائمة الوسوم الأعلى تداولا في تويتر بمصر بأكثر من 6000 تغريدة، بعد تصريحاته التي قال فيها "معندكمش حلم؟ هي الناس بطلت تحلم؟ وتجري على حلمها؟ أنا بكلم المصريين كلهم"، "ووالله اللي بيحصل في مصر ما يخطر على بال حد".

السيسي قال أيضا إنه كان يحلم دوما بالقضاء على العشوائيات، وإنه حين أتيحت له الفرصة نفذ حلمه الذي كان يسعى إليه منذ صغره، الأمر الذي علق عليه البعض بأن ما يفعله السيسي هو سعي لمجد شخصي فقط.