اختناق عشرات الطالبات في مدرسة ثانوية شمالي مصر

قالت وسائل إعلام مصرية أن أكثر من 80 طالبة بإحدى المدارس الثانوية بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، أصبن باختناق.
التفاصيل
- وسائل الإعلام نقلت عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي أن الطالبات أصبن بالاختناق جراء استنشاق مادة كيماوية.
- وسائل إعلام مصرية قالت إن عامل نظافة قام بتطهير مخزن المدرسة بمبيد حشري زراعي بعد العثور على قطة ميتة وتصاعد رائحة كريهة منها، ما تسبب في انتشار رائحة نفاذة في الفصل المجاور وإصابة عدد من الطالبات بالاختناق وصعوبة في التنفس.
- تم نقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن شهود عيان ومقاطع مصورة تم تداولها على مواقع التواصل أظهرت تجمع أهالي الطالبات أمام قسم الطوارئ بعد منع الأهالي من الدخول.
- صحف مصرية قالت إنه تمت إحالة مدير المدرسة والعامل المتسبب في اختناق الطالبات للتحقيق لسوء التصرف وإثارة الذعر.
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