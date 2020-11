"ألقاك بمحاكمتك".. مرشحة رئاسية ترد على سخرية ترمب من انسحابها

أعلنت الديموقراطية كامالا هاريس، الثلاثاء، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".

وأضافت السناتور هاريس عن ولاية كاليفورنيا "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايكل بلومبرغ وتوم ستاير.

It has been the honor of my life to be your candidate. We will keep up the fight. pic.twitter.com/RpZhx3PENl

— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2019