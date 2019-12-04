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سياسة

"ألقاك بمحاكمتك".. مرشحة رئاسية ترد على سخرية ترمب من انسحابها

السناتور الديمقراطي من كاليفورنيا كامالا هاريس
السناتور الديمقراطي من كاليفورنيا كامالا هاريس
4/12/2019

أعلنت الديموقراطية كامالا هاريس، الثلاثاء، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020 بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية "لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار".    

وأضافت السناتور هاريس عن ولاية كاليفورنيا "لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة"، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايكل بلومبرغ وتوم ستاير.

ترمب يسخر

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تويتر ساخرًا "يا للأسف. سنفتقدك كامالا!". فردت عليه هاريس على الموقع نفسه، وكتبت "لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاك في محاكمتك".

وانسحب 13 من المرشحين الديمقراطيين من السباق الرئاسي حتى اليوم، بينما يواصل 15 منهم حملته الانتخابية لنيل ترشيح الحزب للانتخابات.

وكان آخر المرشحين لسباق الرئاسة الملياردير مايكل بلومبرغ رئيس بلدية ولاية نيويورك السابق.

ولا يزال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وإليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس وبيرني ساندرز عضو  مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت يتمتعون بشعبية واسعة بين المرشحين الديمقراطيين.

ومن بين الجمهوريين، أعلنت 3 أسماء حتى اليوم أنها ستنافس لنيل ترشيح الحزب لخوض السباق ضد ترمب.

 إلا أن الجمهوري مارك سانفورد والي ساوث كارولينا السابق، انسحب من السباق في وقت لاحق.

ومن بين المرشحين بيل ويلد والي ماساتشوستس السابق، وجو والش عضو الكونغرس السابق عن ولاية إلينوي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التاسعة والخمسون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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