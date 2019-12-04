أردوغان يهدي زعماء أوربا "العضو القوي في التحالف الاستراتيجي"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة الناتو في لندن، كتاب (تركيا العضو القوي في الاتفاق الاستراتيجي) لزعماء بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

وقدم الرئيس التركي أردوغان، نسخة من الكتاب لكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال القمة الرباعية التي جمعتهم في لندن.

كتاب (تركيا العضو القوي في التحالف الاستراتيجي)

تركيا العضو القوي في التحالف الاستراتيجي

يحتوي الكتاب على معلومات مفصلة حول مساهمات تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والمهمات التي أشرفت عليها داخل الحلف.

تطرقت فقرات الكتاب، إلى وجهات نظر تركيا والدول الأخرى حول الناتو، وما تنتظره أنقرة من الحلف، خصوصا في موضوع مكافحة "الإرهاب".

إحدى الفقرات تناولت توقعات تركيا المتعلقة بمساهمة دول الحلف المانحة في إنشاء المنطقة الآمنة، شمالي سوريا.

دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أشرفت على تحضير الكتاب بأربع لغات، هي التركية، والفرنسية، والإنجليزية، والألمانية.

أيضًا ينتظر عرض كتابي (كفاح تركيا ضد الإرهاب) و(حياة جديدة في سوريا) اللذين أصدرتهما دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في وقت سابق، خلال قمة زعماء الحلف المزمعة الأربعاء، في لندن.

كان الرئيس أردوغان قد عرض كتاب (كفاح تركيا ضد الإرهاب) على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته الرسمية لواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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