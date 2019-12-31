نجل سلمان العودة: والدي يتعرض لـ"تعذيب" في السجون السعودية

وصف عبد الله العودة نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة المعاملة التي يتعرض لها والده في سجون السلطات السعودية بأنها "معاملة تصنف دوليا على أنها تعذيب".

ونقلت صفحة معتقلي الرأي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الدكتور عبد الله العودة قوله إن والده:" كان يُحرم من النوم عدة أيام ويُترك مقيداً في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له، وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه."

د. عبدالله العودة: تعرض والدي الشيخ #سلمان_العودة لمعاملة في السجن تُصنف دولياً على أنها تعذيب، فقد كان يُحرم من النوم عدة أيام ويُترك مقيداً في العزل الانفرادي، ويتم تقديم الطعام له في كيس صغير يُرمى له وهو مقيد فيضطر لفتح الكيس بفمه! pic.twitter.com/mguM6MQjJs — معتقلي الرأي (@m3takl) December 31, 2019

وجاء في فيديو مرفق بالتغريدة أن الشيخ سلمان العودة:" محروم من أبسط حقوقه الإنسانية، كحقه في العلاج وحتى حقه في النوم، حيث كان يتم التحقيق معه لأيام طويلة متواصلة دون أن يغمض له جفن، كما أنه كان يتم تقييد يديه وقدميه ويُلقى داخل زنزانة العزل الانفرادي مغمض العينين، ثم يُرمى له الطعام في أكياس صغيرة وهو ما زال مقيدا، فيضطر لفتحها بفمه حتى تجرحت لثته في فترة من الفترات.

وأضاف عبد الله العودة أنه حينما يتم نقل والده من مكان لآخر، كان الحراس يأخذونه ويقذفونه في السيارة دون أي احترام لسنه وتاريخه.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ سلمان العودة في 10 سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.