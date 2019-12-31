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سياسة|إسرائيل

نتنياهو يطلب الحصانة البرلمانية بعد توجيه اتهامات فساد ضده

رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو
31/12/2019

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئيس الكنيست يولي إدلشتاين، برسالة أكد فيها اعتزامه طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في قضايا فساد، وفق قناة 13 الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو "يحاولون جر المحكمة العليا إلى الساحة السياسية. لا أعتقد أن المحكمة العليا ستقع في فخ الفوضى السياسية وتحرمني من فرصة الترشح لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة".

وأضاف نتنياهو إن الشعب هو صاحب الكلمة في هذه المسألة وليس المحكمة.

ومن المفترض أن تنتهي المهلة الممنوحة لنتنياهو لتقديم طلب الحصانة، الخميس المقبل.

وتعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في التماس يطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالإدلاء بموقفه من إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم اتهامه بقضايا فساد.

وجاء في لائحة جوابية قدمها إنه سيطلب على التو رد الالتماس الذي يحظر عليه تشكيل الحكومة المقبلة، إذا فاز بالانتخابات، على خلفية قرار مقاضاته.

بدوره، قال رئيس كتلة "أزرق أبيض" بيني غانتس إنه لم ير أبدًا رئيس وزراء وجهت إليه ثلاث لوائح اتهام، بينما اعتبر القطب في "أزرق أبيض" عوفير شيلاح، أن موضوع الحصانة البرلمانية هو الشيء الوحيد الذي يهم نتنياهو.

كذلك بدأت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" حملة ضد إمكانية تكليف نتنياهو مستقبلًا بتشكيل الحكومة المقبلة حتى إذا فاز بالانتخابات، وقالت الحركة في بيان على فيسبوك "إن شخصًا اتُهم بجرائم فساد واحتيال وإساءة الائتمان لا يمكنه أن يكون وزيرًا دعك عن أن يكون رئيس وزراء".

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية
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