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مسلمة إيغورية: واحدة اعتُقلت لسفرها لمصر وأخرى جُنّت وفتيات خُلعت أظافرهن (فيديو)

31/12/2019

تواصل جولباهار جليل، إحدى مسلمات الإيغور في تركستان الشرقية، والتي اعتقلت لأكثر من عام داخل معسكرات الاعتقال الصينية، الجزء الثالث من شهادتها لموقع الجزيرة مباشر.

وقالت "في المعتقل كانوا يقومون بتبديل زنازيننا أسبوعيًا حتى لا تتعرف الفتيات على بعضهن، وحين ترجع الفتاة إلى الزنزانة بعد الاعتقال المنفرد بعد 24 أو 72 ساعة، تأتي ورأسها ممتلئًا بالقمل، وتكون جميع أماكن جسمها قد انتفخت وازرقت.

وأضافت "لقد جلست بجانبي فتيات تم حقنهن بـ 10 إبر في أياديهن اليمنى، وفقدن وعيهن وأيضًا فتيات خُلعت جميع أظافرهن، ولم نستطع النظر إلى بعضنا بسبب عدم استطاعة تحمل هول المعاناة والظلم".

وتابعت "في المعتقل امرأة عمرها 62 سنة، سبب اعتقالها هو سفرها إلى مصر، وأخرى اعتقلت لسفرها لتركيا، ومعتقلة ثالثة تم اعتقالها لوجود رقم العلامة محمد صالح في هاتفها وأخرى جُنّت بعد أسبوع من التعذيب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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