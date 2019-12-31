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سياسة

محكمة يمنية تقضي بإعدام الرئيس هادي ورئيس حكومته

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
31/12/2019

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين الثلاثاء، حكما بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهمة "الخيانة العظمى".

كما قضت المحكمة الجزئية الابتدائية المتخصصة بمصادرة ممتلكاتهم داخل وخارج اليمن، بعد أن أدانتهم بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب الوكالة فإن منطوق الحكم قضى بإدانة هادي ومعين عبد الملك سعيد "بجريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنسوب  إليهما في قرار الاتهام وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الاتهام".

وجاء الحكم الأولي، على خلفية مشاركة اليماني، حين كان وزيرًا للخارجية، في مؤتمر وارسو الدولي، في فبراير/ شباط الماضي، وظهوره بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

خالد اليماني يتوسط نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر وارسو في فبراير الماضي (الأناضول)

شمل الحكم أيضا، تغريم المذكورين مليونا و500 ألف ريال يمني، أجور التقاضي والمحامين الذين تولوا الدفاع.

ويشهد اليمن، منذ خمس سنوات، حربًا بين القوات التابعة للحكومة والحوثيين ما جعل ثمانية من كل عشرة يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي للحرب، التي أسقطت 70 ألف ضحية بين قتيل وجريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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