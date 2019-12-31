ليبيا تهدد بالانسحاب من الجامعة العربية

قال مندوب ليبيا في الجامعة العربية صالح الشماخي، الثلاثاء، إن "كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في جدوى استمرار البقاء تحت مظلتها".

تصريحات الشماخي والتي نقلتها الخارجية الليبية جاءت خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة بدعوة من مصر لبحث التطورات في ليبيا.

أبرز ما جاء في كلمة مندوب ليبيا

نستغرب بشدة الاستجابة السريعة لعقد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية.

طيلة تسعة أشهر والجامعة العربية تغط في سبات عميق وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم.

نحن نعلم أن موقف الجامعة الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان لم تع الدرس ولم تفهم أن مصالحها مع ليبيا لن تتحقق إلا بإقامة دولة مدنية ديمقراطية.

نسمع حديثا عن رفض التدخلات الخارجية وهو شيء جيد من حيث المبدأ ولكن عند الخوض في التفاصيل نجد تدخلات الدول الداعمة للعدوان لا يشمله تصنيفهم الفج بل يعتبرونها جائزة فأي ازدواجية للمعايير أكثر من ذلك.

أين كانت الجامعة العربية عندما حذرنا من استجلاب المعتدي للمرتزقة الروس والجنجاويد السودانيين وغيرهم.

تعلمون جميعًا حجم الدعم المتطور الذي يتلقاه حفتر وكل ذلك مسجل لدينا بالأسماء والأرقام والشعب الليبي لن ينسى من تسبب في هدر دماء أبنائه.

بيان الجامعة العربية

حثت جامعة الدول العربية الطرفين المتحاربين في ليبيا، بعد اجتماعها الثلاثاء، على تجنب فعل ما من شأنه السماح بنشر مقاتلين أجانب في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتصعيد الصراع فيها.

ومصر من أشد الدول دعما للواء المتقاعد لحفتر، بينما تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

وحذر بيان الجامعة من "خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع".

وشدد البيان على "ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا".

وتكثف مصر نشاطها الدبلوماسي منذ توقيع تركيا اتفاقين مع حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي، أحدهما حول التعاون الأمني والعسكري والآخر حول الحدود في شرق البحر المتوسط.

وأكد البيان على "ضرورة وقف الصراع العسكري، وعلى أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والقضاء على الإرهاب".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق(المعترف بها دوليا)، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شن خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق، وتنديد دولي واسع.

والإثنين، دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/ كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.