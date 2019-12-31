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سياسة

في 7 ساعات.. انتشال جثة متطوع بالخوذ البيضاء في إدلب (فيديو)

31/12/2019

بث الدفاع المدني السوري في إدلب عبر حسابه بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثة أحد متطوعيه من تحت الأنقاض، إثر قصف للنظام وروسيا على معرة النعمان شمالي سوريا.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، إن محاولة انتشال جثة المتطوع "مهند الشعار" استغرقت سبع ساعات بعد أن قضى نحبه أثناء محاولته إنقاذ أحد المدنيين إثر تهدم منزلهم جراء القصف، كما بث فيديو اليوم الثلاثاء لتشييع مهند في مشهد مؤثر.

 

وقال الدفاع المدني إن " إدلب تعرضت لأكثر من 25 هجوما بمختلف الأسلحة منذ الصباح حتى الآن فيما تستمر آلة الإجرام بعملها بحصد أرواح السوريين".

وأوضح الدفاع المدني السوري في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن طفلًا ومتطوعًا في فريقه قد قتلا جراء قصف أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان من قبل الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

 

وبث الدفاع المدني السوري على فيسبوك مقطع فيديو لانتشال جثمان الطفل "محمد" من تحت الأنقاض بعد أن عاد مع والديه لينقلوا متاع منزلهم من مدينة معرة النعمان لتستهدفهم طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بالبراميل المتفجرة.

ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حركة نزوح واسعة من الأهالي نحو الحدود التركية السورية بسبب القصف المكثف اليومي وتقدم قوات النظام السوري نحو قرى وبلدات ريف إدلب في الشمال السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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