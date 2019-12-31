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سياسة|سلطنة عمان

عمان: الحالة الصحية للسلطان قابوس مستقرة

السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل
31/12/2019

قالت سلطنة عمان إن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقرة.. ويتابع برنامج العلاج المقرر، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية في الخارج.

وأوضح بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني، نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان (79 عاما) يتابع برنامج العلاج المقرر، دون الكشف عن طبيعة حالته الصحية.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت سلطنة عمان، أن السلطان قابوس غادر البلاد إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، وعاد بعد نحو أسبوع.

وقبل أيام، تلقى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اتصالين منفصلين من قطر والسعودية لـ"الاطمئنان"، وفق بيان سابق.
ولم يوضح البيان تفاصيل ذلك الاطمئنان، إلا أنه جاء متزامنا مع قلق متصاعد بشأن صحة السلطان قابوس ودعوات متواصلة بالشفاء عبر منصات التواصل.
واعتاد السلطان قابوس عدم الظهور الإعلامي، في السنوات الأخيرة كثيرا، ويثير الحديث عن صحته قلقًا بشأن من سيخلفه على العرش الذي يتربع عليه منذ 46 عامًا.
وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثًا للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.

وبموجب الدستور، على السلطان أن يكتب رسالة يعين فيها خلفا له ويكشف مضمونها في حال لم تتفق الأسرة على اسم خلال مهلة ثلاثة أيام بعد وفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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