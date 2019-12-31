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سياسة

شاهد: نائب عربي يهين عضو كنيست طالبته بعدم التحدث بالعربية

31/12/2019

تداولت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، مقطع فيديو لمشادة كلامية دارت بين النائب العربي عن القائمة المشتركة في الكنيست "أحمد الطيبي" والنائبة عن حزب الليكود، كاتي شطريت.

وطالبت النائبة، الطيبي بعدم التحدث باللغة العربية خلال الجلسة، وهو ما استفز الطيبي ودفعه للرد عليها بقوة وانفعال قائلًا "سدي نيعك بدي أحكي عربي.. من أنتِ لتقرري أحكي عربي أو لا؟"

وعقدت اللجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جلستها، أمس، لبحث قانون كامينتس لمحاربة "جرائم البناء" غير المرخص وخاصة في المدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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