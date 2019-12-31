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شاهد: مسنة يمنية نازحة تبكي بحرقة وتتمنى كرسيًا متحركًا لنجلها

31/12/2019

في أحد مخيمات النازحين بتعز في اليمن، تعيش مسنة يمنية مع ابنها القعيد وعائلتها داخل إحدى البنايات تحت الإنشاء.

تقول الأم وهي تبكي وأبكت ولدها بجانبها: "أمنيتي كرسي لولدي الذي كان مصدر رزقنا والآن مقعد بسبب جلطة".   

وأضافت للجزيرة مباشر: "ما معانا إلا الله.. كنا ميسوري  الحال والآن نختبئ من البرد والمطر وليس لدينا مال ولا دواء".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى
أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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