شاهد: متظاهر يدافع عن نفسه ضد قوات الأمن بحركة "مصارعة"

تداول المغردون والمدونون في تشيلي صورا وفيديو لمتظاهر يدافع عن نفسه أمام قوات الأمن بحركة تشبه حركات رياضة المصارعة الحرة في مظاهرات الأحد.

واعتبر المغردون أن المتظاهر تحول إلى "أيقونة" للمقاومة، وشبهوه بأبطال المصارعة الحرة.

ويظهر الفيديو هجوم أحد أفراد قوات الأمن على متظاهر في أحد الشوارع، قبل أن يباغته المتظاهر بحركة من حركات المصارعة المشهورة التي أسقطته، قبل أن يفر المتظاهر هاربا من الشرطة.

وحققت الفيديوهات والصور ما يتجاوز 50 ألف إعادة تغريد ومشاركة.

واندلعت احتجاجات تعتبر الأكبر والأعنف في تاريخ تشيلي، بعد قرار رفع تسعيرة تذكرة المترو، ليلجأ رئيس البلاد بعدها لإعلان حالة الطوارئ وإنزال الجيش إلى شوارع العاصمة. وتحدى المتظاهرون تلك الإجراءات بمسيرات مليونية، اضطرت الرئيس إلى التراجع وتقديم الاعتذار للشعب، وتعديل الحكومة كاملة والوعد بالإصلاح وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما رد عليه المحتجون بمزيد من التظاهر والاحتجاج في العاصمة ومختلف المدن.