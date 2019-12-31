شاهد: جنود أمريكيون محاصرون داخل السفارة الأمريكية في بغداد

أظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء عراقيون وجود جنود أمريكيين محاصرين داخل مبنى السفارة الأمريكية في بغداد بعد اقتحام سياجها الخارجي من قبل محتجين موالين للحشد الشعبي، الثلاثاء.

وأحرق محتجون غاضبون من قصف مواقع للحشد الشعبي من قبل التحالف الدولي نقاط تفتيش في السفارة الأمريكية ببغداد.

كما أضرم محتجون عراقيون، النيران في جدار السفارة الأمريكية، وحصلت الجزيرة على مقاطع حصرية من نشطاء، توثق لحظة إضرام النيران في جدار السفارة.

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين من عناصر الحشد الشعبي اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء، شديدة الحراسة وسط العاصمة بغداد، بمشاركة قادة الحشد "أبو مهدي المهندس، وهادي العامري وقيس الخزعلي" حاملين رايات الحشد ورايات كتائب حزب الله في العراق التي قُصفت مقارها غربي محافظة الأنبار.

محتجون عراقيون يشعلون النار في غرفة استقبال بالسفارة الأمريكية (رويترز)

ترمب يتهم إيران

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران بقيادة الهجوم على السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، محذرا إياها من أنها ستتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب، الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر.

وقال ترمب: "إيران قتلت مقاولا أمريكيا، وتسببت في إصابة عدد آخر. نحن رددنا بقوة وسنستمر في ذلك. الآن إيران تقود هجوما على السفارة الأمريكية في العراق، وسيتم تحميلها المسؤولية كاملة عن ذلك".

متظاهرون ضد الغارات الجوية على قواعد تابعة لحشد الشعبي، خارج البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد (رويترز)

كانت القوات الأمريكية قد شنت، الأحد، هجمات جوية على كتائب حزب الله العراقي، وهي أحد فصائل الحشد الشعبي، في محافظة الأنبار غربي العراق؛ ما أدى إلى مقتل 28 مقاتلا من الكتائب وإصابة 48 آخرين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل 3 أيام قاعدة "كي وان" في محافظة كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.