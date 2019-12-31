شاهد: انتشال جثمان رضيع من تحت أنقاض منزله في ريف إدلب

بث الدفاع المدني السوري مقطع فيديو لانتشال جثمان الرضيع "محمد" من تحت الأنقاض بعد أن عاد مع والديه لينقلوا متاع منزلهم من مدينة معرة النعمان لتستهدفهم مروحية تابعة للنظام السوري.

كما بث الدفاع المدني السوري عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثة أحد متطوعيه من تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني إن محاولة انتشال جثة المتطوع "مهند الشعار" استغرقت سبع ساعات بعد أن قضى نحبه أثناء محاولته لإنقاذ أحد المدنيين إثر تهدم منزلهم جراء القصف.

وأوضح الدفاع المدني السوري في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن طفلا ومتطوعا في فريقه قد قتلا جراء قصف أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان شمالي سوريا، من قبل الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.