البث الحي
سياسة|سوريا

شاهد: انتشال جثمان رضيع من تحت أنقاض منزله في ريف إدلب

31/12/2019

بث الدفاع المدني السوري مقطع فيديو لانتشال جثمان الرضيع "محمد" من تحت الأنقاض بعد أن عاد مع والديه لينقلوا متاع منزلهم من مدينة معرة النعمان لتستهدفهم مروحية تابعة للنظام السوري.

كما بث الدفاع المدني السوري عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لحظة انتشال جثة أحد متطوعيه من تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني إن محاولة انتشال جثة المتطوع "مهند الشعار" استغرقت سبع ساعات بعد أن قضى نحبه أثناء محاولته لإنقاذ أحد المدنيين إثر تهدم منزلهم جراء القصف.

وأوضح الدفاع المدني السوري في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن طفلا ومتطوعا في فريقه قد قتلا جراء قصف أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان شمالي سوريا، من قبل الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)