تعرف على أبرز أحداث عام 2019

عرضت موسوعة ويكبيديا مختارات من أبرز الأحداث العربية والعالمية في عام 2019 في صفحة مخصصة، مقسمة على دول وقارات.

الخليج

3 يناير/ كانون الثاني: بدء محاكمة متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

14سبتمبر/ أيلول: استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية في منطقتي بقيق وهجرة خريص بمجموعة طائرات مُسيَّرة أثّرت على 50% من إنتاج الشركة هناك، والحوثيون يتبنّون الهجمات التي خلّفت تنديدًا دوليًّا واسعًا.

2 أكتوبر/ تشرين الأول: الكشف عن نصب تذكاري للصحفي جمال خاشقجي في ذكرى مرور عام على اغتياله داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

مصر

27 فبراير/ شباط: استقالة وزير النقل المصري هشام عرفات بعد حادثة محطة قطارات رمسيس التي أودت بحياة العشرات .

17 يونيو/ حزيران: وفاة محمد مرسي الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 68 عامًا.

4 أغسطس/ آب: انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة أودى بِحياة 20 شخصًا و 47 مصابا، واختلافٌ حول تحديد السبب أو الجهة المُنفِّذة.

4 سبتمبر/ أيلول: وفاة عبد الله محمد مرسي الابن الأكبر للرئيس الراحل محمد مرسي.

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

العراق

21 مارس/ آذار: مصرع ما يزيد عن 100 شخص، إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.

1 أكتوبر/تشرين الأول: الأمن العراقي يطلق الرصاص على المتظاهرين وسقوط أكثر من 250 قتيلًا خلال الشهر عقب مظاهرات خرجت في بغداد وبقية المدن العراقية للتنديد بالفساد والبطالة.

المظاهرات في العراق

السودان

11 أبريل/ أبريل: الجيش السوداني يُعلن في بيان له عزل الرئيس عمر البشير وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل مجلس عسكري يتولى حكم البلاد لفترة انتقالية مدّتها عامان، وذلك عقب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2018.

20 أغسطس/ آب: حلّ المجلس العسكري الانتقالي إثر تشكيل المجلس السيادي السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي أدّى أمامه تسعة من أعضاء المجلس اليمين الدستورية، وسيحكم المجلس السودان لفترة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

الاحتجاجات في السودان

تونس

9 مارس/ آذار: استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف على خلفية وفاة 11 رضيعا في مركز توليد بالعاصمة.

31 مارس/ آذار: انعقاد القمة العربية الثلاثين في تونس العاصمة.

25 يوليو/ تموز: وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة عن عمر ناهز 92 عاماً، إثر وعكة صحية.

15 سبتمبر/ أيلول: الناخبون التونسيون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لاختيار الرئيس السابع للجمهورية التونسية بوجود 26 مرشحا، في ثاني انتخابات رئاسية تقام بعد الثورة.

19 سبتمبر/ أيلول: وفاة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الثاني منذ استقلالها.

الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

الجزائر

2 أبريل/ نيسان: الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن رسميا استقالته من منصبه في ظل حراك شعبي يطالب برحيله وتوتر في العلاقة مع قادة الجيش الجزائري.

9 أبريل/ نيسان: البرلمان الجزائري يعلن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل. ومظاهرات في مدن جزائرية عدة احتجاجا على تنصيب أحد رموز الفساد رئيسا للبلاد وتطالب برحيل النظام.

12 ديسمبر/ كانون الأول: الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019 وانتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

الحراك الجزائري ضد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة

دول أخرى

15 مارس/ آذار: هجوما كرايستشيرش في نيوزيلندا، حيث أُطلقت النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش في نيوزلندا ونتج عنهُما مقتل 50 شخصا ومئات الإصابات.

25 مارس/ آذار: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يُوقِّعُ قرارًا رئاسيًّا تعترف الولايات المتحدة بِمُوجبه بأنَّ هضبة الجولان جزءٌ من إسرائيل، وسط اعتراضٍ لهيئة الأمم المتحدة والدُول العربيَّة.

11 أبريل/ نيسان: اعتقال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس داخل مبنى سفارة الإكوادور بلندن بعدما سحبت حكومة الإكوادور حق اللجوء عنه.

15 أبريل/ نيسان: اندلاع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بباريس أدى إلى انهيار سقفها وبُرجها، وفرق الإطفاء ترجح أن تكون أعمال الترميم سبب الحريق .

21 أبريل/ نيسان: مقتل حوالي 290 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 500 بجروح في سلسلة تفجيراتٍ طالت كنائس وفنادق في 3 مُدن سريلانكيَّة بِالتزامن مع احتفالات عيد الفُصح.

23 يوليو/ تموز: بوريس جونسون رئيسًا للحكومة في المملكة المتحدة بعد انتخابه زعيمًا لحزب المحافظين الحاكم خلفًا لتيريزا ماي التي استقالت من رئاسة الحزب والحكومة في 24 مايو/ أيار 2019.

26 سبتمبر/ أيلول: وفاة جاك شيراك، الرئيس الفرنسي الخامس في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، عن عمر 87 عامًا.

10 أغسطس/ آب: هجوم مسجد على مركز النور الإسلامي 2019 في باروم بالنرويج، على بعد حوالي 20 كم غرب العاصمة أوسلو. تمّ إحباط الهجوم دون وقوع ضحايا في الأرواح، واعتُبر الهجوم أنه بدافع سيادة البيض وكراهية الإسلام.

5 ديسمبر/ كانون الأول: رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تطلب من اللجنة القضائية في مجلس النواب البدء في صياغة مواد المساءلة ضد الرئيس ترمب.

10 ديسمبر/ كانون الأول: اختيار سانا مارين لمنصبِ رئيس الوزراء في فنلندا، وبذلك تصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم حالياً وأصغر رئيسة وزراء في تاريخ فنلندا وثالث رئيسة وزراء في فنلندا.

12 ديسمبر/ كانون الأول: الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2019 وفوز حزب المحافظين بأغلبية كبيرة.

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

رياضة

8 يناير/ كانون الثاني: اللاعب المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والمغربي أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد.

1 فبراير/ شباط: قطر تفوز بكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد فوزها على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

19 يوليو/ تموز: منتخب الجزائر لكرة القدم يحرز كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على منتخب السنغال بهدف نظيف.

اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي

منوعات