اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط 3 طائرات تجسس خلال 24 ساعة

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، إنه جرى إسقاط طائرة تجسس من نوع (فانتوم) تابعة للتحالف بقيادة السعودية، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية الحوثية خلال 24 ساعة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث يحيى سريع، قوله إن "الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسيه نوع (فانتوم) في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة شمالي اليمن.

وأضاف أن الطائرة "تابعة للقوات السودانية، وتم اسقاطها صباح اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية".

ونقلت القناة أمس عن سريع، إنه جرى إسقاط طائرة تجسس سعودية من نوع (كاريال) في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة أخرى شمالي البلاد.

وقال إن الطائرة المسيّرة التي أسقطت أمس غربي اليمن، استُهدفت بصاروخ أرض جو، أثناء قيامها بأعمال "عدائية" وخرقها لاتفاق السويد.

وأكد سريع أن "الأجواء لم تعد مستباحة، وأن هذا الاستهداف يُعتبر تدشينا لعام الدفاع الجوي".

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت في وقت سابق، أمس، طائرة تجسس أخرى كانت تقوم "بأعمال عدائية" في أجواء مديرية رازح بصعدة شمالي اليمن، كما أسقطت الثلاثاء الماضي طائرة تجسس في نجران الحدودية.

https://twitter.com/almasirah/status/1211911252877959168?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق قناة المسيرة، فإن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت 9 طائرات في ديسمبر/كانون الأول الجاري، و70 خلال عام 2019، غضافة إلى الطائرات الثلاث التى أعلن الحوثيون إسقاطها أمس واليوم، كما قال سريع في مؤتمر صحفي الأحد، إن عمليات الدفاع الجوي خلال العام الجاري "بلغت 237 عملية، وأدت إلى إسقاط 69 طائرة معادية".

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدّة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف من الناس، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى ذلك إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.