أردوغان: سننفذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة مع ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا، وأضاف أن الاتفاقية المبرمة مع وليبيا، حققت مكاسب استراتيجية كبيرة لتركيا.

جاء ذلك في رسالة بعثها أردوغان، الثلاثاء، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين

وأوضح أردوغان أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة أخيرا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وأكد الرئيس أردوغان الخميس الماضي، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان أعمالَه، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.

وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، دعا أمس الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال قوات إلى ليبيا.