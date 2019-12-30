وسائل إعلام: الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في مأرب

قالت وسائل إعلام يمنية مقربة من الحكومة الشرعية، إن الجيش اليمني أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء.

ونقلت صحيفة المصدر أونلاين عن مصادر محلية وشهود عيان أن قوات من الجيش أسقطت طائرة مسيرة حوثية بالقرب من نقطة وضيح شمالي حقول صافر النفطية.

وأضافت المصادر أنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص كثيف وانفجار عنيف قبيل الإعلان عن إسقاط الطائرة.

وبث ناشطون يمنيون صورًا للطائرة المسيرة التي جرى إسقاطها بالقرب من حقول نفط صافر بمحافظة مأرب اليمنية شرق صنعاء.

#مأرب :

قوات الجيش التابع للواء الاول حماية طرق تسقط قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الارهابية في منطقة الوضيح بالقرب من منطقة صافر .#اليمن pic.twitter.com/MdLOUR6KfY — الخبر الآن (@AlkhabarNow) December 30, 2019

ومنذ 2014، تدور في اليمن حرب مدمرة بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران وبين القوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتصاعدت حدّة الحرب منذ مارس/آذار 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.



وتسبب النزاع في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب منظمات إنسانية والأمم المتحدة.