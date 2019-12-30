البث الحي
سياسة

لمقتل أحمد الخير.. حكم بإعدام 29 من عناصر الأمن السوداني (فيديو)

30/12/2019

قضت محكمة أم درمان في العاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير.

وانعقدت جلسة النطق بالحكم، اليوم، في قضية قتل أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقل جهاز الأمن إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر/كانون الأول من العام 2018.

يأتي ذلك بينما وقفت حشود من المتظاهرين الذين توافدوا أمام مقر المحكمة في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالعدالة والقصاص من قتلة الثوار، واحتفاءً بالأحكام الصادرة من القضاء السوادني ضد المتهمين بقتل الخير.

وأحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال شرق السودان، وكان معارضًا للنظام السابق، واعتقل من منزله يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن، وتعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لحضور الجلسة التي تحظى باهتمام كبير من الشارع السوداني، وتوافد موكب من المعلمين، حسبما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين للمشاركة في فعالية "موكب القصاص والنطق بالحكم".

وفي 22 أغسطس/آب، عقدت أولى الجلسات بمجمع محاكم أم درمان، واتهم فيها 41 من عناصر جهاز الأمن وتم تبرئة 3 منهم.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة إفادات صادمة حول الطريقة التي عُذب وقُتل بها المعلم أحمد الخير، وهي شهادات عززتها التقارير الطبية، ولعل حكم اليوم يشكل نقطة مفصلية في طريق العدالة والقصاص للضحايا، وتكريس لمفهوم محاسبة أفراد جهاز الأمن الذين قاموا طوال 3 عقود بالتنكيل وقتل المعتقلين دون عقاب.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن "دماء الشهداء الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية، لن تذهب هدرًا" وأن العدالة ستتحقق لقتلى احتجاجات ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

https://twitter.com/ASMAN_ADAM_4/status/1211277992477044736?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)