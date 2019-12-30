لمقتل أحمد الخير.. حكم بإعدام 29 من عناصر الأمن السوداني (فيديو)

قضت محكمة أم درمان في العاصمة السودانية (الخرطوم)، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير.

وانعقدت جلسة النطق بالحكم، اليوم، في قضية قتل أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقل جهاز الأمن إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر/كانون الأول من العام 2018.

يأتي ذلك بينما وقفت حشود من المتظاهرين الذين توافدوا أمام مقر المحكمة في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالعدالة والقصاص من قتلة الثوار، واحتفاءً بالأحكام الصادرة من القضاء السوادني ضد المتهمين بقتل الخير.

وأحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال شرق السودان، وكان معارضًا للنظام السابق، واعتقل من منزله يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن، وتعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لحضور الجلسة التي تحظى باهتمام كبير من الشارع السوداني، وتوافد موكب من المعلمين، حسبما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين للمشاركة في فعالية "موكب القصاص والنطق بالحكم".

وفي 22 أغسطس/آب، عقدت أولى الجلسات بمجمع محاكم أم درمان، واتهم فيها 41 من عناصر جهاز الأمن وتم تبرئة 3 منهم.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة إفادات صادمة حول الطريقة التي عُذب وقُتل بها المعلم أحمد الخير، وهي شهادات عززتها التقارير الطبية، ولعل حكم اليوم يشكل نقطة مفصلية في طريق العدالة والقصاص للضحايا، وتكريس لمفهوم محاسبة أفراد جهاز الأمن الذين قاموا طوال 3 عقود بالتنكيل وقتل المعتقلين دون عقاب.

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن "دماء الشهداء الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية، لن تذهب هدرًا" وأن العدالة ستتحقق لقتلى احتجاجات ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

وفد معلمي خشم القربة المتجه إلى الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير رحمه الله يوم غدٍ الإثنين 30 /ديسمبر/2019م#موكب_الذهب_الابيض#عام_ثوره_ديسمبر_الاول pic.twitter.com/pAnc3BZouf — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 29, 2019

https://twitter.com/ASMAN_ADAM_4/status/1211277992477044736?ref_src=twsrc%5Etfw