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سياسة

في جلسة طارئة.. البرلمان التركي يناقش تفويض إرسال جنود إلى ليبيا

البرلمان التركي
البرلمان التركي
30/12/2019

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ يوم 2 يناير/ كانون الثاني المقبل لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الإثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا.

وأوضح أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، وطلب من النواب حضورها.

والبرلمان التركي كان في عطلة لغاية 7 يناير/ كانون الثاني المقبل عقب مداولات الموازنة.

وفي وقت سابق الإثنين، أطلع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان.
وعقب الزيارة، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أونال جفيك غوز، إنهم ينظرون بـ"نظرة سلبية"، لمذكرة التفويض التي من المنتظر عرضها على البرلمان، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وأكد تشاووش أوغلو، تطلعه لإعلاء كافة الأحزاب المصلحة العامة للبلاد، بعيدا عن التجاذبات السياسية، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الوطنية والقضايا التي تمس الأمن القومي.

وسبق أن دعم حزب الشعب الجمهوري مشروعات قوانين بالبرلمان لإرسال قوات إلى شمال سوريا، حيث نفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود خلال ثلاث سنوات.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني.

وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن. ووصف أردوغان حفتر بأنه غير شرعي وقال إن أنقرة ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني بكل السبل الممكنة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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