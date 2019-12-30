شاهد: ميدان عام في القاهرة يتحول إلى بحيرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد الميادين في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة القاهرة، يظهر فيه تجمع كبير للمياه وسط الحي، فيما بدا وكأنه بحيرة.

وتسببت أعمال الحفر في كسر ماسورة مياه رئيسية بالمنطقة، ما تسبب في تجمع المياه في الميدان.

وسخر ناشطون مصريون من وجود مثل هذه الأخطاء الهندسية في حي يعد حديثا بالنسبة لغيره من الأحياء.

وندد النشطاء بانقطاع الماء عن سكان المنطقة، نتيجة عمليات الحفر والتكسير الجارية في الحي ضمن أعمال الصيانة وإصلاح الطرق . كما انتقدوا إزالة المئات من الأشجار وعدد من الحدائق في المنطقة لإقامة كباري مكانها.