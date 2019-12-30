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سياسة

شاهد: شبان لبنانيون يحرقون بطاقاتهم الشخصية عقب هجرتهم

30/12/2019

تداول لبنانيون على مواقع التواصل مقطع فيديو لشبان يحرقون بطاقاتهم الشخصية اللبنانية بعد هجرتهم، احتجاجًا على ما يحدث في لبنان من "مذلة"، حسب وصف أحدهم.

وقال أحد الشبان إن هجرتهم هي استجابة لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون لهم بالهجرة: "طلب منا رئيس الجمهورية نهج وهجينا".

وكان ناشطون قد تداولوا الشهر الماضي تصريحات لعون ورد فيها قوله "إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا"، وهو ما اضطر الرئاسة اللبنانية إلى إصدار توضيح لقصد الرئيس بكلامه.

وتباينت ردود فعل اللبنانيين حول تصرفات الشباب، بين مؤيد ومنتقد، في حين شكك آخرون بجدية المقطع.

وقبل يومين، أعرب عون عن أمله في أن يتحسن الوضع في البلاد عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسن دياب، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والحذر لمعالجة أي خلل أمني والعمل على مكافحة الفساد، لافتًا إلى أن البلاد تمر اليوم بأزمة غير مسبوقة في تاريخها.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب، وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية وتجبر حكومة سعد الحريري على الاستقالة أواخر الشهر ذاته.

ويصر المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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