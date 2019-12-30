"تجاوز كل الحدود".. نشطاء يطالبون السعودية بوقف المطبع محمد سعود (فيديو)

طالب مغردون سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النيابة العامة والسلطات السعودية بإيقاف المدون محمد سعود، المعروف بتطبيعه مع إسرائيل.

وزار سعود إسرائيل والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويمارس نشاطا مكثفا ومستمرا عبر حسابه على تويتر للدعوة إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية، بما فيها السعودية، مع إسرائيل، إضافة إلى استضافته إسرائيليين بمنزله.

وعدّ المغردون أفعال سعود بأنها تُخالف سياسة المملكة التي لا تُقيم أي علاقات مع إسرائيل، كما تُسيء إلى سمعة السعودية والمجتمع الذي ما زال متمسكًا بموقفه الداعم للقضية الفلسطينية.

وكان آخر نشاطات سعود التطبيعية، إشعاله "الشمعدان" بمنزله في الرياض مع صديق له يهودي احتفالًا بعيد "الحانوكا" اليهودي، ومكالمته الهاتفية المصورة مع نتنياهو قبل أيام خلال انعقاد انتخابات الليكود الحزب الحاكم في إسرائيل.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1211519245751902208?ref_src=twsrc%5Etfw

وفسر مغردون استمرار سعود بأفعاله برضى الحكومة عنه لتهيئة الأجواء للتطبيع مع إسرائيل، مطالبين بنفيه خارج المملكة أو إنزال عقوبة عليه وفق القانون.

https://twitter.com/mohsaud08/status/1210286024666030086?ref_src=twsrc%5Etfw

وأكد النشطاء في تغريداتهم عبر وسم "#نطالب بايقاف محمد سعود" أن ما يقوم به سعود يستفز المجتمع السعودي بأكمله ويجرح مشاعر الفلسطينيين باستضافته "صهاينة" بمنزله.

https://twitter.com/Mrbrary/status/1211596023895937025?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rc_S12/status/1211651879857508357?ref_src=twsrc%5Etfw

نطالب بإقافة وطرده خارج المملكة ليذهب عند أحبائه الصهاينة ويتجنس بجنسيتهم ليعلم بعدها مدى كرههم للعرب والمسلمين #نطالب_بايقاف_محمد_سعود — ساره الخميسي #نرحل ويبقى الأثر (@saraayyad1) December 30, 2019

يقوم هذا المتصهين علناً بمخالفة الدّين، وزيارة دولة الاحتلال الممنوع زيارتها، ويتواصل مع رئيسها ومسؤوليها ! هذا الخائن أداة من أدوات الصهاينة لمحاولة تحقيق أحلامهم التوسّعية بإسرائيل الكبرى التي تصل حدودها إلى خيبر !#نطالب_بايقاف_محمد_سعود — 🇸🇦الواعي🇵🇸 (@wa3i_2020) December 30, 2019

https://twitter.com/f_ro0oq/status/1211651402654769152?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MAJDA1mtb/status/1211656684646612992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/iGQSXJSSvRowyqq/status/1211642919981068290?ref_src=twsrc%5Etfw

#نطالب_بايقاف_محمد_سعود

طالما لم يتم ايقافه حتى الان فهذا يعني موافقتهم على افعاله واعطاؤه الضوء الأخضر … هناك خلل — 𝘼𝙇𝙄𝙔𝘼𝙉 𝘼𝙇𝙃𝙊𝙈𝘼𝘿𝙄 (@1430Aa) December 30, 2019

#نطالب_بايقاف_محمد_سعود هذا الشخص مايمثلنا أبداً ؛ و أتمنى أشوف النيابه العامه تطبق عليه أشد العقوبات — فؤاد فلمبان (أبوسراج) (@abuseraj60) December 30, 2019