البث الحي
سياسة

"أمي يا ناس".. ليبي يبكي والدته بعد قصف قوات حفتر لمنزلهم (فيديو)

30/12/2019

قالت وسائل إعلام ليبية إن امرأة مسنة قتلت وأصيب عدد من أفراد عائلتها جراء قصف طيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأظهرت لقطات مؤثرة نشرتها صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، شابا يبكي والدته التي لقت حتفها في القصف أمس الأحد.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار القصف والدمار الذي حل بالمنطقة، وأظهرت المقاطع تهدّم أحد المنازل ودمار المنطقة المحيطة به.

كما نشر المركز الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب مقطع فيديو لعلاج أحد الأطفال المصابين بشظايا المقذوف على المنطقة بتاجوراء.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحف محلية مصرية أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وصل القاهرة في زيارة رسمية للاجتماع بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المصرية عن مسؤول ليبي.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد السيسي ضرورة دعم جهود مكافحة "الإرهاب" ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، بينما اكد ماكرون على ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي وحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)