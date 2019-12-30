"أمي يا ناس".. ليبي يبكي والدته بعد قصف قوات حفتر لمنزلهم (فيديو)

قالت وسائل إعلام ليبية إن امرأة مسنة قتلت وأصيب عدد من أفراد عائلتها جراء قصف طيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منطقة شرفة الملاحة خلف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وأظهرت لقطات مؤثرة نشرتها صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، شابا يبكي والدته التي لقت حتفها في القصف أمس الأحد.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام محلية صورا ومقاطع فيديو تظهر آثار القصف والدمار الذي حل بالمنطقة، وأظهرت المقاطع تهدّم أحد المنازل ودمار المنطقة المحيطة به.

كما نشر المركز الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب مقطع فيديو لعلاج أحد الأطفال المصابين بشظايا المقذوف على المنطقة بتاجوراء.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحف محلية مصرية أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر وصل القاهرة في زيارة رسمية للاجتماع بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المصرية عن مسؤول ليبي.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد السيسي ضرورة دعم جهود مكافحة "الإرهاب" ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، بينما اكد ماكرون على ضرورة العمل لإيجاد حل سياسي وحلحلة الوضع المتأزم في ليبيا.