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سياسة|مصر

وزير مصري يسخر من مستحقي الدعم.. ومغردون: أين باسم عودة؟ (فيديو)

3/12/2019

بألفاظ مبتذلة ولغة يغلب عليها التهكم، سخر وزير التموين المصري علي مصيلحي من مستحقي الدعم، وذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، أمس الإثنين.

وخلال كلمة له أثناء الزيارة، تهكم الوزير على مستحقي الدعم ممن تشملهم بطاقات التموين، قائلًا: "انت بتاخد دعم، وكمان هتتأنعر؟".

لهجة الوزير أثارت غضب وحفيظة ناشطين ومغردين على منصات التواصل الاجتماعي بمصر، مؤكدين أن الدعم أبسط حق لكل مواطن يعيش في الدولة ويدفع الضرائب ويتحمل الغلاء.

وعاد اسم "باسم عودة" وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، والذي لقبه المصريون بـ "وزير الغلابة"، إلى واجهة التعليقات والتفاعلات بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بمصيلحي.

وقارن الناشطون بين عودة الذي كان همه الشاغل هو دعم الفقراء والمطحونين، وبين مصيلحي الذي يتهكم ويسخر من أقل حق للمواطن في بلده.

وشغل مصيلحي سابقًا المنصب ذاته في حكومتي أحمد نظيف وأحمد شفيق أثناء حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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