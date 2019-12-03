على أنغام الأعراس.. عراقي يشيع ابنه في مشهد يدمي القلوب (فيديو)

تداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب يشيع ابنه الذي قتل خلال المظاهرات الأخيرة، على أنغام موسيقى الأعراس الشعبية في العراق.

وأظهر الفيديو تقدم والد الشاب سجاد هيثم الكعبي الذي قتل في بغداد بالقرب من جسر الأحرار، وهو يردد الأهزوجة العراقية الشهيرة خلال الأعراس "عريس وربعه يزفونه"، في مشهد مؤثر.

وتجري العادة لدى بعض العراقيين أن يشيعوا الشباب غير المتزوجين أو المقبلين على الزواج بالموسيقى والشموع وحمل فراش العرس إن كان الشاب متجهزًا للزواج.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل، تأثرًا بحالة الوالد ومشهد الوداع المرير.

وقُتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول للمطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.