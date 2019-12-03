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سياسة

دبلوماسي إماراتي يشيد بحكمة "القائد" بشار الأسد في سوريا (فيديو)

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
3/12/2019

أشاد القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى دمشق، عبد الحكيم النعيمي، بحكم رئيس النظام السوري بشار الأسد في البلاد، وبالعلاقات المتينة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة له نقلها موقع "روسيا اليوم" خلال احتفال سفارة الإمارات في سوريا، مساء الإثنين، بالعيد الوطني لبلادها الـ48، والتي أبرزت تغيرًا لافتًا في سياسات أبو ظبي حيال النظام السوري.

وأوضح النعيمي أن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومتميزة وقوية، وأن الإمارات تتمنى أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا"، وفق تعبيره.

وقال فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام السوري، خلال الاحتفالية، إن بلاده "لن تنسى دور الإمارات في الوقوف إلى جانب سوريا في حربها على الإرهاب".

وفي ديسمبر/كانون أول 2018، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد إغلاق دام 7 سنوات، بعد إغلاقها عام 2011 عقب اندلاع الثورة في سوريا وتعامل النظام العنيف معها.

وقررت الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين ثاني 2011، تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

وقدرت منظمات حقوقية دولية عدد القتلى في سوريا منذ بداية الصراع بـ 511 ألفا حتى مارس/آذار 2018، كما خلف الصراع 6 ملايين و600 ألف نازح داخلي و5 ملايين و600 ألف لاجئ في جميع أنحاء العالم، وفقا لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + يوتيوب
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