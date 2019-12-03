تقرير تحقيق مساءلة ترمب يتهمه باستغلال سلطات منصبه

اتهم تقرير لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترمب باستغلال سلطات منصبه من أجل التماس تدخل خارجي للاستفادة من ذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تقرير اللجنة، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، ذكر أن ترمب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.

أهم ما جاء في التقرير

التحقيق كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترمب لاستخدام سلطاته لطلب تدخل أجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020.

الرئيس ترمب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأمريكية إلى تدخل حكومة أجنبية هي أوكرانيا للاستفادة من أجل اعادة انتخابه.

الاتصال الذي جرى في 25 يوليو/ تموز بين ترمب ورئيس أوكرانيا كان "تصعيدا مثيرا" لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية شخصية".

ترمب اشترط عقد اجتماع في البيت الأبيض وتقديم مساعدات لأوكرانيا بإصدارها بيانا علنيا بإجراء تحقيقات تفيد حملة إعادة انتخابه.

مدير مكتب ترمب أكد ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيقات.

الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس.

ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترمب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونغرس.

ترمب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.

باستخدام سلطته كرئيس وممارسة سلطته على الفرع التنفيذي، أمر الرئيس ترمب وقام بتنفيذ حملة لإخفاء سلوكه عن الشعب وإحباط وعرقلة تحقيق المساءلة الذي يجريه مجلس النواب.

البيت الأبيض

في أول تعليق بعد نشر التقرير، قال البيت الأبيض إن التحقيق، الذي وصفه بأنه "زائف"، لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.

المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام قالت إن "هذا التقرير لا يعكس سوى إحباط" الديمقراطيين.

غريشام قالت إن التقرير يشبه "هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما في حين أن ليس هناك شيء".

قبل نشر التقرير، قال الرئيس ترمب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لندن، إنه يرغب في أن يدلى مسؤولو إدارته بشهادتهم في تحقيق المساءلة، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ولكن خلال أمام مجلس الشيوخ فقط.

ترمب رفض من قبل السماح لمسوؤلي إدارته بالإدلاء بشهاداتهم في التحقيق الذي تجريه لجان مجلس النواب.

توابع التقرير