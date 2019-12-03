ترمب لماكرون: هل تحب استقبال بعض مقاتلي تنظيم الدولة اللطيفين؟

تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إعادة مقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين حالياً في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

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في حديثه للصحفيين خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن، واصل ترمب انتقاداته لإحجام أوربا عن استعادة مواطنيها، قائلاً إن "المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا معظمهم من أوربا".

التفت ترامب إلى ماكرون وسأل عما إذا كان الرئيس الفرنسي "يحب استقبال بعض مقاتلي داعش اللطيفين"؟ وأضاف "يمكنني أن أعطيهم لك. يمكنك أن تأخذ كل من تريد".

رفض ماكرون من جانبه أسلوب حديث ترمب قائلا "لنكن جادين".

قال ماكرون "هناك عدد كبير جدًا من المقاتلين لديكم على الأرض هم مقاتلون من سوريا والعراق والمنطقة.. صحيح أن لديكم مقاتلين أجانب قادمين من أوربا، لكن هذه أقلية ضئيلة من إجمالي المشكلة التي تواجهونها في المنطقة".

في وقت لاحق، خفف ترمب من انتقاداته، معترفًا بأن "فرنسا قد استعادت بالفعل بعض المقاتلين". وقال "لكن لدينا الكثير من المقاتلين. لقد أسرنا الكثير من الأشخاص".

استعادة مقاتلي تنظيم الدولة

لطالما طلب ترمب من الدول الأوربية استعادة رعاياها، سواء كانوا يقاتلون من أجل تنظيم الدولة أو كانوا من أفراد أسر المقاتلين المرتبطين بالتنظيم. لكن أوربا كانت مترددة في تلبية الدعوة وسط مخاوف أمنية مرتبطة بعودتهم إلى بلدانهم.

يشار إلى أن جيمس جيفري، مبعوث ترمب إلى التحالف المناهض لتنظيم الدولة، قال في أول أغسطس/ آب إن "هناك حوالي 10 آلاف من إرهابيي تنظيم الدولة محتجزين حاليا في سوريا".

أوضح جيفري أن "حوالي 80% من المقاتلين المحتجزين هم من سوريا أو العراق. وقال إن الباقي من دول أخرى، بما في ذلك أوربا".

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